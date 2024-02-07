ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك إسبانيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية، من ملك مملكة إسبانيا فيليبي السادس، تتصل بالعلاقات المميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في شتى المجالات. وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله، أمس، في مقر الوزارة بالرياض، وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

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