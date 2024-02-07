صندوق وطني للبنية التحتية وتعديل آلية أقساط الدعم السكني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها أمس الأول في الرياض، على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.

كما وافق على تعديل قرار بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

واعتمد المجلس مواقع خام رمل السيليكا (الرمل والصخر الأبيض)، المحجوزة للأنشطة التعدينية في مناطق المملكة حسب الخرائط المحدثة.

كما وافق على أن تتحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود جمركية محددة، لعامين، وفقا لعدد من الضوابط.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى استقبال خادم الحرمين الشريفين، أمير دولة الكويت، وعلى نتائج مباحثاته مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، لمواصلة تعزيز أواصر التعاون المتعدد الأطراف، ودعم مجالات التنسيق المشترك، بما يسهم في معالجة التحديات العالمية، والمضي قدما نحو مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا.

وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق بمخرجات الاجتماع (الثاني) لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي عقد بالرياض، مشيرا إلى أن دعم المملكة لصندوق تمويل المبادرات في التحالف بمبلغ (100) مليون ريال، يؤكد نهجها والتزامها بنشر قيم الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف.

وعدّ المجلس استضافة المملكة للمؤتمر (السادس عشر) للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في ديسمبر القادم، خطوة مهمة في تعزيز التعاون لإيجاد حلول فعالة للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، مما سيسهم في تحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية للعالم أجمع.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات مجلس الوزراء

الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة للاتفاق المشار إليه.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، والمشيخة الإسلامية في جمهورية الجبل الأسود، في مجال الشؤون الإسلامية.

تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في الجزائر، والتوقيع عليه.

تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال تصنيع الأدوية الحيوية والخلوية والجينية، والتوقيع عليه.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا للتعاون في مجال التعدين.

تفويض وزير الاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الترينيدادي والتوباغي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة ترينيداد وتوباغو، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين، للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل، والتوقيع عليه.

الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.

الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 22/ 4/ 1439هـ، الصادر بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وذلك على النحو الوارد في القرار.

اعتماد مواقع خام رمل السيليكا (الرمل والصخر الأبيض) المحجوزة للأنشطة التعدينية في مناطق المملكة حسب الخرائط المحدثة.

تتحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود جمركية محددة، لـ(سنتين) وفقا لعدد من الضوابط.

تعيين سارة بنت جماز السحيمي عضوا، وتجديد عضوية ديفيد واين كالستش في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، لـ3 سنوات.

اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام مالي سابق.

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