شكرا لقرائتكم خبر عن السودان وأفغانستان.. "الملك سلمان للإغاثة" يواصل مساعداته للمحتاجين في الدول الصديقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 400 سلة غذائية في مديرية بيجرأكام بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 2.400 فرد بواقع 400 أسرة، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.

توزيع 1.116 سلة غذائية في محلية الدامر بالسودان

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1.116 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا، والنازحة في محلية الدامر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 6.696 فردًا بواقع 1.116 أسرة، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.

ختام مشروع جراحة المسالك البولية في بورتسودان

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية للبالغين في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان، والمقام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 3 فبراير الحاليّ، بمشاركة 5 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة الكشف على 197 فردًا و85 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام.ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المرضى والمصابين في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.