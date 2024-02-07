شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. حرس الحدود يحبط تهريب 115 كيلوجرامًا من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 115 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
لأمن وطنك وسلامة أسرتك ومجتمعك بلغ عن مهربي ومروجي المخدرات.#الحرب_على_المخدرات#بلغ_عنهم
Report drug smugglers and distributors#War_On_Drugs #Report_them pic.twitter.com/CwqueF5wrv— حرس الحدود السعودي (@BG994)
لأمن وطنك وسلامة أسرتك ومجتمعك بلغ عن مهربي ومروجي المخدرات.#الحرب_على_المخدرات— حرس الحدود السعودي (@BG994) April 27, 2023
#بلغ_عنهم
Report drug smugglers and distributors#War_On_Drugs #Report_them pic.twitter.com/CwqueF5wrv