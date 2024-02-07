شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. حرس الحدود يحبط تهريب 115 كيلوجرامًا من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

لأمن وطنك وسلامة أسرتك ومجتمعك بلغ عن مهربي ومروجي المخدرات.#الحرب_على_المخدرات⁩

⁧#بلغ_عنهم

Report drug smugglers and distributors#War_On_Drugs #Report_them pic.twitter.com/CwqueF5wrv— حرس الحدود السعودي (@BG994) لأمن وطنك وسلامة أسرتك ومجتمعك بلغ عن مهربي ومروجي المخدرات.#الحرب_على_المخدرات⁩

⁧#بلغ_عنهم



Report drug smugglers and distributors#War_On_Drugs #Report_them pic.twitter.com/CwqueF5wrv — حرس الحدود السعودي (@BG994) April 27, 2023

الإبلاغ عن المخدرات

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 115 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.