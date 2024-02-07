إطلاق خدمة تبرّع بأمان لتعزيز حوكمة جمع التبرعات

وأفاد بأن إطلاق هذه الخدمة يهدف إلى تعزيز حوكمة جمع التبرعات وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن حقوق المتبرعين والمستفيدين، ويحمي منظمات القطاع والمتبرعين من عمليات جمع التبرعات غير النظامية.
ودعا المركز المنظمات غير الربحية التقيد بما ورد في التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات، مؤكدًا ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لجمع التبرعات، والامتثال بوضع رمز الاستجابة
السريعة لترخيص جمع التبرعات، كما حث المركز المواطنين والمقيمين على أهمية التحقق للتبرع لجهة مرخصة عبر مسح رمز الاستجابة السريعة، أو من خلال زيارة صفحة "تبرّع بأمان" https://es.ncnp.gov.sa/search_license للتحقق من سريان تراخيص التبرعات ومعرفة معلومات تفصيلية عن المنظمة والترخيص.
وأشار إلى أن إطلاق خدمة "تبرّع بأمان" يأتي محققًا للشروط الواردة في المادة 15 من التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، ومستكملًا لهذه التعليمات التي نشرها المركز سابقًا في الصحيفة الرسمية بتاريخ 8 شوال 1444هـ، معلنًا بدء العمل وفقًا لها، وضرورة الالتزام بها منذ تاريخ نشرها بالصحيفة الرسمية.
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