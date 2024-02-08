شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الدفاع العالمي.. "الداخلية" تستعرض دور المرأة في الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

مشاركة وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

وزارة الداخلية تستعرض توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بمنظومة الأمن الداخلي في#معرض_الدفاع_العالمي 2024 بالرياض.#للغد_نستعد pic.twitter.com/tFKUwV04RK— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) وزارة الداخلية تستعرض توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بمنظومة الأمن الداخلي في #معرض_الدفاع_العالمي 2024 بالرياض.#للغد_نستعد pic.twitter.com/tFKUwV04RK — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 5, 2024

فعاليات معرض الدفاع العالمي

جناح وزارة الداخلية في#معرض_الدفاع_العالمي .. حفظ الأمن وتعزيز السلامة. #للغد_نستعد pic.twitter.com/lQVh1Nsmyw— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) 📹 جناح وزارة الداخلية في #معرض_الدفاع_العالمي .. حفظ الأمن وتعزيز السلامة. #للغد_نستعد pic.twitter.com/lQVh1Nsmyw — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 5, 2024

الدمام - شريف احمد - ضمن مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2024 م بالرياض، استعرضت وزارة الداخلية، تمكين المرأة ودورها التنموي في اتخاذ القرارات.كما استعرضت مشاركتها في مهام الوزارة المتعددة لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المملكة.وأكدت مديرة إدارة الأمن السيبراني بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تغريد بنت سليمان العبداللطيف ما تحظى به المرأة في الوزارة من تمكين في القيادة واتخاذ القرارات، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتعزيز مشاركتها في الجانب الأمني.جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "تسليط الضوء على دور المرأة في الدفاع".وتشارك وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.كما تستعرض توطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.