شكرا لقرائتكم خبر عن "كاوست".. بحث علمي في "الجينوم" لتطوير محصول القمح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" ممثلة في مركز الزراعة الصحراوية، بحثًا علميًا لاكتشافات مهمة في علم الجينوم النباتي، والتاريخ التطوري لمحصول دخن الفونيو والقمح البري.

وتوصل البحث إلى أن التنوع الجيني لدخن الفونيو يتأثر بمجموعات عرقية مختلفة في غرب إفريقيا، ما يسلط الضوء على تأثير العوامل الاجتماعية على الأنماط الجينية للفونيو.

كما سلط البحث حول القمح البري، الضوء على دور المدخلات الجينية في تشكيل التركيبة السلالية والتنوع الجيني له، ما يوفر نظرة حول تكيف القمح خلال المراحل المبكرة من الزراعة.

طرق جديدة للدراسة والبحث

ويفتح البحث الذي عكفت عليه الباحثة د. حنين أحمد، تحت إشراف البروفيسور سيمون كراتينجر، آفاقًا لاستكشاف وتطوير طرق جديدة للدراسة والبحث في هذا المجال البالغ التعقيد.



ويُعد مجال علم الجينوم النباتي من المجالات التي تتوسع "كاوست" في أبحاثها لتعميق مفاهيم الاكتشافات المهمة في علم الجينوم النباتي، وتبادل المعرفة، وإثراء الأنشطة والمناقشات العلمية مع مجتمع علمي متميز ومتنوع في الجامعة.

وتضم الجامعة أفرادًا من جنسيات ولغات وخلفيات مختلفة، تصنع التطور البحثي الأكاديمي.

منحة زمالة ابن رشد

يذكر أن الباحثة د. حنين أحمد فازت بمنحة زمالة ابن رشد لعام 2023 التي تقدمها "كاوست" للخريجين المتفوقين لما بعد الدكتوراة، لتكمل بعد ذلك شغفها بالعلم في مدينة تولوز الفرنسية، إذ انضمت أخيرًا إلى مختبر عالمي لتتخصص في أبحاث الحمض النووي القديمة وعلم الجينوم التطوري.



وتُعد زمالة ابن رشد برنامجًا تنافسيًا مصممًا لدعم الباحثين السعوديين الاستثنائيين لمتابعة أبحاث ما بعد الدكتوراة في مؤسسات مضيفة معترف بها عالميًا.

ويقدم فرصة فريدة للحصول على تمويل أولي، ما يمكّن الفائزين المختارين من تأسيس وظائف أكاديمية مستقلة مع التركيز القوي على البحث والتعليم العالي.

فضلًا عن ذلك، يجري تعين مرشد من الجامعة لكل باحث في هذه المنحة، ويحق له استخدام أحدث المرافق والموارد في "كاوست".