تعليم سراة عبيدة يكرم أوائل الطلاب والطالبات

نظمت إدارة التعليم في سراة عبيدة، ممثلةً بإدارة التوجيه الطلابي، اليوم، حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1444، برعاية وكيل محافظ سراة، عبيدة ناصر القحطاني، ومحافظ الفرشة، علي جبران آل محسنة، ومدير التعليم، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقيادات التعليمية والإدارية، وذلك على مسرح إدارة التعليم.

وهنأ مدير التعليم الطلاب والطالبات المتفوقين على تميزهم وتفوقهم الدراسي، موجهًا لهم نصائح تربوية تهدف إلى تعزيز ما لديهم من همم وإرادة، مشيرًا إلى أنهم بناة المستقبل، وبهم ستسير عجلة المستقبل المشرق لهذا دوت الخليج، ووجه شكره لأولياء الأمور، مؤكدًا على دورهم في متابعة أبنائهم وبناتهم، وهو من أهم أسباب النجاح والتفوق.

واستمع الحضور إلى كلمة الطلاب المتفوقين، ألقاها نيابةً عنهم الطالب عبدالرحمن عبد الله آل عبدالله، والطالبة وجد آل مالح، عبرا فيها عن الامتنان والفرح بتكريمهم، وشكرا الحضور على مشاركتهم فرحتهم بالتفوق، كما وعدا ببذل المزيد من العطاء والتفوق.

واشتمل الحفل على فقرات متنوعة؛ منها عرض مرئي، وفقرات إنشادية، ومسيرةٍ للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات.. وفِي ختام الحفل تم تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين.