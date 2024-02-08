شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزّي رئيس تشيلي في وفاة الرئيس السابق وضحايا حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي في وفاة رئيس الجمهورية السابق سيباستيان بينييرا.
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية تشيلي السابق السيد سيباستيان بينييرا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حرائق الغابات التي اجتاحت وسط جمهورية تشيلي، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي في وفاة رئيس الجمهورية السابق سيباستيان بينييرا.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأة وفاة رئيس جمهورية تشيلي السابق السيد سيباستيان بينييرا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ حرائق الغابات التي اجتاحت وسط جمهورية تشيلي، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية تشيلي السابق السيد سيباستيان بينييرا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
عزاء ضحايا حرائق الغاباتكما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت وسط جمهورية تشيلي، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حرائق الغابات التي اجتاحت وسط جمهورية تشيلي، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي في وفاة رئيس الجمهورية السابق سيباستيان بينييرا.
برقية سمو ولي العهد
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأة وفاة رئيس جمهورية تشيلي السابق السيد سيباستيان بينييرا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
عزاء ضحايا حرائق الغاباتكما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت وسط جمهورية تشيلي، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.
وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ حرائق الغابات التي اجتاحت وسط جمهورية تشيلي، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".