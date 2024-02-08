شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. رياح شديدة وأتربة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات،على محافظات المهد وبدر ووادي الفرع.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9 مساءً. رياح شديدة كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياح شديدة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة، على محافظتي العيص وخيبر.

وأشار إلى أن الحالة تبدأ الساعة 3 فجرًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء.