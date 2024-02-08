تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك وقلبك عند تناول فيتامين B3؟

صحيفة الخليج 365: يعتبر فيتامين B3 عنصر غذائي مهم، ويستخدم لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة في الجسم، ولعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي أو الأوعية الدموية.

وحول الفوائد المهمة لفيتامين B3 أو النياسين:

1-تنظيم عملية الهضم: يساعد فيتامين B3 على الأداء الطبيعي للجهاز الهضمي والتي تشمل تكسير الدهون والكربوهيدرات، والذي بدوره يعزز الشهية الصحية والبشرة المتوهجة.

2-يحسن البشرة: يساعد فيتامين B3 في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، وغالبا ما يستخدم في مستحضرات التجميل والكريمات المستخدمة لمكافحة الشيخوخة، ومن المعروف أنه يعكس أضرار أشعة الشمس وتغير اللون الذي قد يحدث بسبب الشيخوخة، ويساعد هذا الفيتامين على التئام الجروح وتقوية الجلد وتحفيز قدرته على الاحتفاظ بالرطوبة.

3-يخفف من أعراض التهاب المفاصل: يساعد فيتامين B3 في تخفيف أعراض هشاشة العظام، ويحسن حركة المفاصل ويمنع الالتهاب الناتج عن التهاب المفاصل، وتعزيز ايضاً وظائف المخ، وفقا "food.ndtv".

4-يعالج مرض البلاجرا: الأشخاص الذين يعانون من ضعف العضلات أو مشكلات في الجهاز الهضمي أو الالتهابات الجلدية أو البلاجرا يشيرون إلى نقص حاد في فيتامين B3.

5-يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب: يساعد فيتامين B3 في إدارة مستويات الكوليسترول في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحد من الإجهاد التأكسدي والالتهابات التي يمكن أن تكون ضارة للقلب لأنها تميل إلى تصلب الشرايين وعرقلة تدفق الدم.

6-دعم الصحة النفسية: تستخدم مكملات فيتامين B3 لعلاج معظم الاضطرابات مثل القلق والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب، عادةً ما يعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب من نقص فيتامينB.

7-مرض السكري: يساعد B3 أو النياسين في علاج مرض السكري وارتفاع مستويات السكر في الدم، فمعظم مرضى السكري قادرون على التحكم بشكل فعال في مستويات HBA1C والاستفادة بمساعدة النياسين، وهو ليس مفيدًا فقط في تقليل الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية، ولكنه أيضًا آمن لمرضى السكر.