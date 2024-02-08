انت الان تتابع تعاملات الخميس.. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 0.28% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 فبراير 2024, 5:28 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد أن دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 01:32 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا بما يعادل 0.28% إلى 79.43 دولارًا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا أو 0.26% إلى 74.05 دولارًا للبرميل. وفيما يتعلق بالطلب، أظهرت بيانات نُشرت أمس الأربعاء، تراجعًا أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة؛ مما واصل دعم السوق.

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