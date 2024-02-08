بيشة.. القبض على 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود سرقوا كيابل كهربائية

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لشخص تم ضبطه في ملكية خاصة من قِبَل مالكها؛ فقد قبضت شرطة محافظة بيشة على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لسرقتهم كيابل كهربائية.

وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة والقبض على من وثّق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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