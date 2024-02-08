شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب وأمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.
وتستمر حالة الضباب على السليل ووادي الدواسر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة: رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتستمر حالة الضباب على السليل ووادي الدواسر حتى الساعة 8 صباحًا.
أمطار خفيفةكما نبه المركز من أمطار خفيفة على الأفلاج والسليل واوادي الدواسر، حتى الساعة 9 من صباح اليوم الخميس.
وتشمل التأثيرات المصاحبة: رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #السليل #وادي_الدواسر
للتفاصيل https://t.co/cSKH9fl4uE #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/3HDjORfr9d— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #السليل #وادي_الدواسر— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 7, 2024
للتفاصيل https://t.co/cSKH9fl4uE #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/3HDjORfr9d