شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب وأمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أمطار خفيفة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.وتستمر حالة الضباب على السليل ووادي الدواسر حتى الساعة 8 صباحًا.كما نبه المركز من أمطار خفيفة على الأفلاج والسليل واوادي الدواسر، حتى الساعة 9 من صباح اليوم الخميس.وتشمل التأثيرات المصاحبة: رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.