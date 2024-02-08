شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يوزع 650 سلة غذائية في جمهورية السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 650 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 4.297 فردا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.

