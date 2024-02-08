شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. مذكرة تفاهم بين "الملك سلمان للإغاثة" مع "التخصصات الصحية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، وذلك بمقر المركز في الرياض.

ومثّل الجانبين في التوقيع، مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير د. عقيل بن جمعان الغامدي، والأمين العام للهيئة د. أوس بن إبراهيم الشمسان.

تبادل الخبرات والمعلومات

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة بين الطرفين، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتعليم والبرامج المشتركة.



وكذلك احتساب مشاركة المتطوعين من المتدربين في برامج الهيئة لشهادة الاختصاص السعودية في الأعمال كفترات تدريبية بعد استيفاء متطلبات التقديم، والعمل على تسهيل الإجراءات بين الإدارة التنفيذية للتطوير المهني ومركز الملك سلمان للإغاثة للمحافظة على المعرفة الطبية والعلمية للممارسين الصحيين المتطوعين، وتطويرها من خلال حوكمة الاعتراف بساعات التعليم المهني المستمر والمساعدة في بناء مسار أنشطة التطوع في خدمة التعلم الذاتي.بالإضافة إلى دراسة اعتماد أنشطة وبرامج مركز الملك سلمان للإغاثة التطوعية المقدمة للمتطوعين للممارسين الصحيين قبل التطوع.خدمة أبناء الوطن

وتهدف المذكرة أيضًا إلى دراسة اعتماد منسوبي المركز الصحيين المشاركين في الأعمال التطوعية الطبية مزاولين للمهنة لتخصصاتهم.

وتأتي هذه المذكرة لخدمة أبناء الوطن من المتطوعين والمتطوعات والحرص على الاهتمام بهم، وكذلك التكامل بين الجهات تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحث على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية، ورفع جودة الأداء المهني لها.