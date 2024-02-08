شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 سنوات.. البريد الدوائي يوصّل أكثر من مليوني شحنة للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل المملكة تقديم خدمة البريد الدوائي لإيصال الأدوية بشكل مجاني للمستفيدين للسنة الرابعة على التوالي، بعد أن أنجزت عبر وزارة الصحة في إيصال أكثر من مليوني شحنة حتى الآن، وخدمت المرضى في أكثر من 200 مستشفى تابع للوزارة.

وكشف تقرير إحصائي لـ"الصحة" أن أعداد الشحنات بلغت خلال عام 2020 عدد 106186 شحنة، و699866 شحنة في 2021، فيما بلغت في عام 2022 عدد 653291 شحنة، وعدد 733657 شحنة خلال عام 2023، ليرتفع إجمالي شحنات الأدوية سواء المبردة أو غير المبردة إلى 2193000 شحنة منذ بداية الخدمة حتى نهاية عام 2023. فئات المرضى المستحقين للخدمة وأشار التقرير إلى أن عدد المستشفيات المقدمة للخدمة بلغ 213 مستشفى، فيما تضمنت فئات المرضى المستحقين للخدمة، مرضى الرعاية الصحية المنزلية، المرضى ذوي الأمراض المزمنة، مرضى العيادات الافتراضية، كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المرضى ذو المناعة المنخفضة، مرضى الأورام، مرضى العيادات النفسية، مرضى إعادات صرف الدواء، والمرضى الذين تكون منازلهم بعيدة عن مقرات علاجهم.

وتسعى "الصحة" إلى تحقيق أهداف الخدمة الرامية إلى تحسين تجربة المريض، زيادة نسبة رضى المرضى، تسهيل وصول الدواء للمريض، ضمان استمرارية توفر الدواء لدى المريض. قائمة الأدوية وأوضح التقرير أن الأدوية التي تشملها خدمة البريد الدوائي هي الأدوية الاعتيادية وغير المبردة، والتي تُحفظ في درجات حرارة أقل من 25 درجة مئوية، والأدوية المبردة، البيولوجية وغيرها، والتي تستلزم حفظًا في درجات حرارة من 2 إلى 8 درجات مئوية.

فيما استثنت الخدمة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية. تسهيل خدمات الرعاية الصحية يذكر أن خدمة البريد الدوائي تأتي في إطار جهود "الصحة" لتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها والسعي لنيل رضا المرضى.

وذلك ضمن الجهود الهادفة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية المملكة 2030.