الذهب يستقر عند 2033.56 دولارًا للأونصة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 فبراير 2024, 6:15 صباحاً

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخميس عند 2033.56 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش؛ فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2049.00 دولارًا للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم أدنى مستوياته في خمس سنوات وهبط في المعاملات الفورية 0.2% إلى 893.16 دولارًا للأونصة. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.24 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين 0.1% إلى 880.05 دولارًا.

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