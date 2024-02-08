شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة، ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل في تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.

