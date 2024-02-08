شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار ورياح على محافظتي الليث والقنفذة "الأرصاد": أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.