السعودية | القبض على “مروّجين” وإحباط تهريب “مخدرات”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب 115 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على شخصين بمنطقة الرياض، لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة، كما تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.