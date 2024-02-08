السعودية | منخفض جوي يتسبب بحالة مطرية واسعة مطلع الأسبوع القادم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشير آخر القراءات الجوية إلى توقعات بأن تتأثر دول الخليج مع مطلع الأسبوع القادم بحالة مطرية واسعة النطاق، ناتجة عن اندفاع منخفض جوي في طبقات الجو العالية نحو المنطقة؛ وذلك بالتزامن مع تدفق تيارات هوائية دافئة ورطبة من الجنوب؛ بحيث تتكاثر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل الأمطار في أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية.

ويتوقع بمشيئة الله مع مرور ساعات ليل الجمعة/السبت، أن تتكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة على أجزاء متفرقة من غرب ووسط وشمال المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى العراق، وتؤدي إلى هطول للأمطار في بعض الأنحاء.

أما يوم السبت، فيتزايد تأثر أجزاء واسعة من غرب ووسط وشرق وشمال المملكة بالحالة المطرية، وكذلك العراق بما فيها بغداد؛ بحيث تهطل أمطار متفاوتة الغزارة في مناطق عدة، ويصحبها حدوث العواصف الرعدية أحيانًا، وتساقط البرد الكثيف في بعض الأوقات.