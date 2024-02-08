الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق. المناطق المتوقع هطول أمطار رعدية فيها: جازان

عسير

الباحة

مكة المكرمة المناطق التي لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية فيها: الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض

الأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية

أجزاء من منطقة نجران ملاحظات هامة: قد تؤدي الأمطار الغزيرة إلى جريان السيول.

تترافق الأمطار مع رياح نشطة وزخات من البرد.

يُحذر من تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق. حالة البحر: البحر الأحمر: حركة الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي. ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب. حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

الخليج العربي: حركة الرياح: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة. ارتفاع الموج: من متر إلى مترين. حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.



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