وزير الداخلية الماليزي يزور مجمع طباعة المصحف الشريف

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08 فبراير 2024, 7:02 صباحاً
زار وزير الداخلية الماليزي داتوك سيري سيف الدين ناسيتيون بن إسماعيل، أمس، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
وكان في استقباله أمين عام المجمع عاطف بن إبراهيم العليان؛ حيث اطلع الوفد على عرض مرئي تناول الخدمات التي يقدّمها المجمع في مجال خدمة القرآن وعلومه، وطباعته، وترجمته، وأبرز ما يحويه المجمع من أقسام ومرافق، وأهمية الدور الذي يقدمه المجمع في مجال طباعة المصحف الشريف، والاهتمام بعلومه، وترجمة معانيه إلى عدة لغات، وطباعته، وتوزيعه.
كما شملت الزيارة، الساحة الرئيسية لطباعة المصحف، شاهد خلالها وزير الداخلية الماليزي آلية ومراحل العمل على طباعة المصحف الشريف إلى عدة لغات، وكيفية إتمام أعمال المراجعة والتدقيق النهائي، ونوعية الورق الخاص المستخدم في أعمال الطباعة، وجودة ومراحل الطباعة المتبعة ضمن الجهود التي يبذلها المجمع لخدمة كتاب الله الكريم وطباعته ونشره وإيصاله إلى المسلمين في أرجاء المعمورة.
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