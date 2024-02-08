انت الان تتابع هل يمكن أن تحدث لك جلطة ولا تدري بها؟ "النمر": نعم ولا تؤثر عليك! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - طرح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر تساؤلاً عن إمكانية حدوث جلطة للفرد دون أن يشعر ولا يكون لها تأثير عليه، مؤكداً أن هذا الأمر قد يحدث.

وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "هل ممكن تجي للإنسان جلطة بالقلب وما تأثر عليه وما يدري عنها إلا بالأشعة؟"، وأجاب: "نعم؛ لذا فإن الوقاية أفضل بكثير من العلاج، وذلك بالفحوصات الدورية والتحكم في الأمراض المزمنة".

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