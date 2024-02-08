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أهم خدمات الجوازات المدشنة حديثًا عبر أبشر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أهم خدمات الجوازات المدشنة حديثًا عبر أبشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منصة أبشر تدشين خدمات إلكترونية جديدة للجوازات، وتشمل:
  • الإبلاغ عن فقدان الجواز السعودي.
  • الوثيقة الرقمية للزائرين.
  • تقرير مقيم.
  • تقرير زائر.

أهداف الخدمات

  • تمكين الحلول الذكية والتحول الرقمي.
  • تبني أحدث التقنيات لتقديم الخدمات.
  • توفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
  • تطوير مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
  • تسهيل التعاملات والإجراءات للمستفيدين.

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. الفريق اليحيى يدشّن خدمات إلكترونية جديدة للجوازات عبر منصة أبشر#لكم_نسابق_الزمن pic.twitter.com/nXJpHY47Aw— أبشر (@Absher)


توفر منصة "أبشر" لمواطني المملكة، كل الخدمات التي تسهّل الإجراءات الرسمية عليهم، دون عناء الذهاب إلى مقار المكاتب الحكومية.

تفعيل الهوية الوطنية

كان الحساب الرسمي لمنصة أبشر أعلن على "إكس"، عن خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر المنصة بعد استلامها، دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية.
خطوات تنفيذ الخدمة:
  • الدخول إلى موقع منصة أبشر.
  • اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
  • اختيار الأحوال المدنية.
  • اختیار خدمات الهوية الوطنية.
  • اختيار تفعيل الهوية الوطنية.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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