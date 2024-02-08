شكرا لقرائتكم خبر عن "النيابة العامة" السجن لوافد زوّر مؤهلاً علمياً بقصد ممارسة الأعمال الهندسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة تنهي تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لوافد عربي قام بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بتزوير شهادة جامعية قاصداً الحصول على رخصة مهنية لمزاولة الأعمال الهندسية، حيث قام باصطناع محرر عرفي وهي شهادة جامعية - هندسة مدنية - ونسبتها إلى جامعة تعود لدولته، وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة "سنة"