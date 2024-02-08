شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خدمات مكثفة بالمسجد النبوي لاستقبال المصلين غدًا الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الخدمات في المسجد النبوي

10 آلاف حافظة مياه زمزم

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها تكثّف خدماتها لاستقبال جموع المصلين لأداء صلاة الجمعة بالمسجد النبوي غداً.كما هيئت الخدمات الإرشادية والتوعوية والميدانية، ليؤدي المصلون الصلاة في بيئة آمنة وصحية.وتشمل الجهود الاستباقية التي تبذلها الإدارات واللجان، تهيئة خدمات فرش ونظافة السجاد في الأماكن المخصصة للصلاة داخل المسجد، وفي الساحات والسطح، وزيادة عدد المصاحف، وتهيئة الساحات الخارجية لاستقبال المصلين، وغلق المظلات في الحصوات لدخول التيار الهوائي وأشعة الشمس.كما تفتح المظلات في الساحات وسطح المسجد، مبكراً لينعم المصلون بأجواء من الروحانية أثناء التلاوة والذكر قبل دخول وقت الصلاة.ويعدّ برنامج سقيا مياه زمزم أحد أهم محاور الخدمات التي تحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفيرها عند المداخل، وعلى امتداد الممرات الداخلية للمسجد النبوي على مدار الساعة.وخصّصت 10 آلاف حافظة مياه زمزم يتم توزيعها في قسمي الرجال والنساء.هذا إضافة إلى توفير العبوات ذات الاستخدام الواحد ضمن برنامج يومي يعمل عليه مئات العاملين والعاملات ضمن جهودها لتهيئة كافة الخدمات لسقيا المصلين والزائرين في أرجاء المسجد النبوي.