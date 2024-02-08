شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تُدين الانفجارات الإرهابية في باكستان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الانفجارات الإرهابية التي وقعت في إقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، مما تسبب في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وتضامنها مع باكستان وشعبها الشقيق أمام كل ما يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

كما قدمت المملكة بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان الشقيق، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

يذكر أن السلطات الباكستانية قالت إن ضحايا ومصابين، سقطوا في انفجارين، الأربعاء، بالقرب من مقار انتخابية بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، ما أسفر عن سقوط 22 ضحية، وأثار مخاوف حيال الأمن عشية الاقتراع.