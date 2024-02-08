شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يدشن المخيم الدعوي بمحافظة شقراء والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز قيم الوسطية

الدمام - شريف احمد - دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس الموافق الـ 27 من شهر رجب لعام 1445هـ، بمقر الوزارة بالرياض، المخيم الدعوي الذي تنظمه الوزارة ممثلة بوكالة الدعوة والإرشاد في محافظة شقراء بمنطقة الرياض.وتنطلق فعاليات المخيم يوم السبت الـ 29 من الشهر الجاري لمدة 3 أيام، ويشتمل على مجموعة من المحاضرات والكلمات الدينية والدعوية والفعاليات الثقافية والترفيهية.وخلال مراسم التدشين شاهد معاليه عرضاً توضيحياً عن أهداف المخيم الدعوي وأبرز المناشط والفعاليات التي سيتم تنفيذها.عقب ذلك ألقى كلمة قدم من خلالها الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ــ أيدهما الله ــ على الدعم الكبير الذي تتلقاه الوزارة والذي ساهم في تميز مخرجات العمل الدعوي داخل المملكة وخارجها، والخدمات المقدمة لبيوت الله.وشدد معاليه على أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أداء الواجب وأن يستشعر الذي يعمل في هذه الوزارة مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى، منوهاً معاليه بأهمية الدور الذي يقدمه الدعاة من خلال مشاركتهم في برامج وفعاليات هذا المخيم الدعوي لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والانتماء للوطن وولاة الأمر.جدير بالذكر أن المخيم الدعوي يهدف إلى المحافظة على القيم والأخلاق وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتحذير من الجماعات الضالة والتيارات المخالفة.