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إغاثة الشعب الفلسطيني.. مركز الملك سلمان يوزع السلال الغذائية في غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإغاثية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وجرى أمس توزيع 350 سلة غذائية، و350 حقيبة نظافة شخصية، و500 قطعة ملابس في مركز إيواء الوفاء للنازحين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع، استفاد منها 4.700 فرد.

دعم الشعب الفلسطيني

وتأتي المساعدات في إطار دور المملكة العربية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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