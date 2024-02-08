- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إغاثة الشعب الفلسطيني.. مركز الملك سلمان يوزع السلال الغذائية في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإغاثية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وجرى أمس توزيع 350 سلة غذائية، و350 حقيبة نظافة شخصية، و500 قطعة ملابس في مركز إيواء الوفاء للنازحين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع، استفاد منها 4.700 فرد.
وجرى أمس توزيع 350 سلة غذائية، و350 حقيبة نظافة شخصية، و500 قطعة ملابس في مركز إيواء الوفاء للنازحين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع، استفاد منها 4.700 فرد.