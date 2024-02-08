معرض الدفاع العالمي 2024 يختتم أعماله بعقود شراء بـ26 مليار ريال

المملكة تنظم مؤتمرًا عالميًا لبحث تحديات الحطام الفضائي 11 فبراير

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام