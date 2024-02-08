شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة دولية.. أمير الجوف يدشن مهرجان الزيتون السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جائزة الأمير فيصل بن نواف

الدمام - شريف احمد - يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بعد غدٍ السبت، مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الـ17، الذي تنظمه أمانة المنطقة ويستمر لمدة 10 أيام في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.ويشهد المهرجان عدة مسارات لهذا العام، بداية من مسار معرض الزيتون الدولي ويعرض فيه أفخر منتجات الزيتون وأحدث التقنيات المستخدمة من قبل المزارعين والشركات المختصة بهذا المجال والدول المشاركة، ومسار الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والذي يتكون من عدة مناطق مقسمة منها منطقة بوليفارد الزيتون ، ومطبخ الزيتون ، الفن التشكيلي ، الموسيقى ، الشعر ، الغناء ، الورش والندوات ، وغيرها من المناطق التي تحتوي على عدد من الأنشطة المختلفة.أوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أنه سيتم في ختام المهرجان تتويج الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز لأفضل إنتاج من المزارعين للزيت والزيتون والصناعات التحويلية للزيتون التي تبلغ قيمتها الإجمالية 500 ألف ريال.ويحصل الفائز بالمركز الأول في مسار أفضل زيت زيتون على 100 ألف ريال ، ويحصل الفائز بالمركز الأول في مسار أفضل زيتون مكبوس على 50 ألف ريال ، ويحصل الفائز بالمركز الأول في مسار أفضل منتج لصناعة الزيتون ومشتقاته على 15 ألف ريال.كما أعلنت اللجنة عن الشروط ومن أبرزها المشاركة بجناح داخل معرض الزيتون بالمهرجان.وثمّن الشرعان، لسمو أمير الجوف دعمه للمهرجانات بالمنطقة والقطاعات المختلفة وفي مقدمتها القطاع الزراعي ومنتجو الزيتون، مشيرًا إلى ما حققه مهرجان زيتون الجوف الدولي من نجاحات في الأعوام الماضية أسهم في إيجاد نوافذ تسويقية للمزارعين والتعريف بجودة منتجات الجوف محلياً وإقليمياً.وأضاف أن جائزة سموه لأفضل إنتاج من المزارعين للزيت والزيتون والصناعات التحويلية لها دور كبير في دعم المزارعين وتحفيز تطوير جودة المنتج.