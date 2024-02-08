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شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء "الصحة العالمية" يزورون معرض المدارس الصحية بتعليم جدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - زار فريق خبراء منظمة الصحة العالمية اليوم، معرض المدارس الصحية الذي نظمته الصحة المدرسية بتعليم جدة واستضافته مدارس المكتشف العالمية، وذلك ضمن التقييم النهائي لبرنامج مدينة جدة الصحية.
جاء ذلك بحضور خبيرة منظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق الأوسط الدكتورة سمر الفقي، والمشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد خاشقجي، ورؤساء اللجان المشاركة في المشروع في المحافظة والجهات الحكومية، فيما حضر من جانب تعليم جدة مدير إدارة تنمية القدرات الدكتور محمد الظاهري ومديري مكاتب التعليم ورئيسة قسم الصحة المدرسية الدكتورة عزيزة الغامدي.
بعدها بدأ برنامج الزيارة للدكتور محمد خاشقجي، أوضح خلاله أن جدة تعتبر نموذجًا للحياة الصحية الرائدة والتي تواكب أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحسين جودة الحياة الصحية، مشيداً بالتعاون المميز بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتحسين جودة الحياة.
وأشار إلى أنّ المدارس تعتبر المحضن الأول لتشكيل شخصية الطلاب والطالبات، وبالتالي فإن دورها هام في تعزيز الصحة والنظام الغذائي والنشاط البدني والارتقاء بوعيهم صحياً ونقل تلك المعارف لمنازلهم ومجتمعاتهم و تحسين البيئة المحيطة وتعزيز صحة سكان المحافظة.
وأوضحت رئيسة قسم الصحة المدرسية الدكتورة عزيزة الغامدي، أن تعليم جدة يسعى لتعزيز قيم الجودة الصحية لدى الطلاب، والذي سيتحقق بتعاون وتكاتف المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية، بما يرتقي بجودة الحياة الصحية بجدة، مضيفة أن برنامج المدارس الصحية الذي طبقه تعليم جدة في أكثر من 100 مدرسة، يدعم ذلك التوجه الصحي من خلال تحقيقه أهدافًا فاقت التوقعات من أهمها تعزيز وترسيخ الوعي الصحي لدى المجتمع المدرسي بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
اختتم بعدها مالك مدارس المكتشف العالمية خالد الغامدي، الفقرات بكلمة ثمن فيها زيارة الفريق للمدارس مؤكداً حرص المدارس على أهمية تفعيل دورها في كافة البرامج ومنها استضافة برنامج المدارس الصحية.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن المدارس الحكومية والأهلية والعالمية المشاركة في برنامج مدينة جدة الصحية، تلاه فقرة موسيقية لطلاب وطالبات مدارس المكتشف العالمية قبل أن يختتم فريق الخبراء الزيارة بجولة على أركان مبادرات ومشاركات المدارس في البرنامج.
جاء ذلك بحضور خبيرة منظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق الأوسط الدكتورة سمر الفقي، والمشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد خاشقجي، ورؤساء اللجان المشاركة في المشروع في المحافظة والجهات الحكومية، فيما حضر من جانب تعليم جدة مدير إدارة تنمية القدرات الدكتور محمد الظاهري ومديري مكاتب التعليم ورئيسة قسم الصحة المدرسية الدكتورة عزيزة الغامدي.
نموذج رائداطلع الوفد في بداية الزيارة على المرسم الفني المصاحب للزيارة، والذي اشتمل على أعمال فنية متنوعة لطلاب وطالبات عدد من مدارس جدة، عبروا من خلالها عن اهتمامهم بالجوانب الصحية والتوعية والتثقيف بها في المجتمع المدرسي.
بعدها بدأ برنامج الزيارة للدكتور محمد خاشقجي، أوضح خلاله أن جدة تعتبر نموذجًا للحياة الصحية الرائدة والتي تواكب أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحسين جودة الحياة الصحية، مشيداً بالتعاون المميز بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتحسين جودة الحياة.
وأشار إلى أنّ المدارس تعتبر المحضن الأول لتشكيل شخصية الطلاب والطالبات، وبالتالي فإن دورها هام في تعزيز الصحة والنظام الغذائي والنشاط البدني والارتقاء بوعيهم صحياً ونقل تلك المعارف لمنازلهم ومجتمعاتهم و تحسين البيئة المحيطة وتعزيز صحة سكان المحافظة.
الارتقاء بجودة الحياة الصحيةوتناولت خبيرة منظمة الصحة العالمية الدكتورة سمر الفقي، في كلمتها، أهمية القطاع التعليمي في الارتقاء بجودة الحياة الصحية، مرجعة ذلك إلى أن المعلمين والطلاب يقضون ساعات طويلة خلال العام الدراسي، ولذلك يقع الدور على التعليم في التعاون مع منظمة الصحة لتحقيق أعلى معايير جودة الحياة الصحية وهو ما يعد معيارًا رئيسيًا ضمن برنامج فريق خبراء منظمة الصحة العالمية من خلال الوقوف على المستوى الصحي في المدارس.
وأوضحت رئيسة قسم الصحة المدرسية الدكتورة عزيزة الغامدي، أن تعليم جدة يسعى لتعزيز قيم الجودة الصحية لدى الطلاب، والذي سيتحقق بتعاون وتكاتف المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية، بما يرتقي بجودة الحياة الصحية بجدة، مضيفة أن برنامج المدارس الصحية الذي طبقه تعليم جدة في أكثر من 100 مدرسة، يدعم ذلك التوجه الصحي من خلال تحقيقه أهدافًا فاقت التوقعات من أهمها تعزيز وترسيخ الوعي الصحي لدى المجتمع المدرسي بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
اختتم بعدها مالك مدارس المكتشف العالمية خالد الغامدي، الفقرات بكلمة ثمن فيها زيارة الفريق للمدارس مؤكداً حرص المدارس على أهمية تفعيل دورها في كافة البرامج ومنها استضافة برنامج المدارس الصحية.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن المدارس الحكومية والأهلية والعالمية المشاركة في برنامج مدينة جدة الصحية، تلاه فقرة موسيقية لطلاب وطالبات مدارس المكتشف العالمية قبل أن يختتم فريق الخبراء الزيارة بجولة على أركان مبادرات ومشاركات المدارس في البرنامج.