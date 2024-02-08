إسرائيل تستهدف سيارة مسؤول في "حزب الله" جنوب لبنان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 فبراير 2024, 5:01 مساءً

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية اليوم (الخميس) سيارة في المدخل الشرقي لمدينة النبطية بجنوبي لبنان، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأوضح مسؤول أمني، أن الضربة الإسرائيلية استهدفت سيارة مسؤول عسكري في منطقة الجنوب في "حزب الله"، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، كما أصيب شخص آخر كان برفقته، وفقاً لـ"فرانس برس". وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة النيران تتصاعد من السيارة.

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