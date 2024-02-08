انت الان تتابع الجيش الأمريكي يعلن مقتل جنوده الـ5 المفقودين في كاليفورنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 فبراير 2024, 5:51 مساءً

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم (الخميس)، مقتل الجنود الأمريكيين الـ5 الذين فقدوا إثر تحطم مروحيتهم في ولاية كاليفورنيا. وأوضح الجيش في بيان أن تحطم الطائرة جاء بعد عاصفة ضربت الجبال خارج مدينة سان دييجو، وأنها اختفت مساء الثلاثاء الماضي أثناء عودتها إلى قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية، بعد التدريب بقاعدة كريتش الجوية شمال غرب لاس فيجاس. وأضاف أنه بدأ استعادة رفات الجنود الخمسة، ويجري التحقيق بملابسات الحادث.

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