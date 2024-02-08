شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "الشؤون الإسلامية" يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عواد بن سبتي العنزي، اليوم ، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، من الدفعة الثانية الذين يمثلون 15 دولة، وذلك بمقر الاستضافة بمكة المكرمة.وبيّن الدكتور العنزي، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يأتي تأكيدًا لريادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وإتاحة الفرصة للمسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، تحقيقًا لجمع كلمة المسلمين ووحدتهم وقيامًا بالواجب الشرعي تجاه المسلمين في انحاء العالم، وتعزيرًا للدور الرياديّ والرسالة السمحة التي تحملها المملكة للعالم أجمع.وعبّر الضيوف عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، مثمنين لوزارة الشؤون الإسلامية حرصها وتقديرها للضيوف ومتابعتهم وتقديم كافة الخدمات لهم.