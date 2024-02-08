شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفّين لنظام البيئة في تبوك.. اعرف الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك.

وأوضحت القوات ضبط معدتين تُستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطن، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. قطع الأشجار دون ترخيص كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لقطعه الأشجار دون ترخيص في منطقة تبوك.

وأوضحت القوات تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامتها تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة. الإبلاغ عن المخالفين وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.