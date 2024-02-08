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ضبط مخالفّين لنظام البيئة في تبوك.. اعرف الأسباب

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واس - تبوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك.
وأوضحت القوات ضبط معدتين تُستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطن، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

قطع الأشجار دون ترخيص

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لقطعه الأشجار دون ترخيص في منطقة تبوك.
وأوضحت القوات تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامتها تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.

الإبلاغ عن المخالفين

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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