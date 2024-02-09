تراند اليوم : مسؤول يكشف موعد تنفيذ قرار السيسي بزيادة معاشات ملايين المصريين

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة، حيث قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطبيق 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه من المقرر صرف الزيادة مع معاشات شهر مارس المقبل والتي تصرف مع مطلع الشهر.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ زيادة المعاشات الجديدة بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه للدعم النقدي تكافل وكرامة في العام المالي 2024/2025.