شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر منها.. ماذا تعرف عن "الرياح الهابطة"؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد من مخاطر "الرياح الهابطة"، وقال عبر حسابه على تطبيق إكس: لسلامتكم يجب الحرص على تجنب "الرياح الهابطة"، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها، ومتابعه تعليمات الجهات المعنية.

وأشار إلى أن مصطلح "الرياح الهابطة" يتردد كثيرًا في الحالات الجوية الماطرة التي تؤثر علينا. كيف تتكون "الرياح الهابطة"؟ وقال المركز: تتشكل السحب الركامية الرعدية نتيجة صعود كتلة هوائية رطبة من سطح الأرض إلى طبقات الجو العليا، حيث تتكثف الرطوبة مشكّله هذا النوع من السحب.



وأضاف: تحتوي هذه السحب على كمية كبيرة من الطاقة، يجري تفريغها على أشكال مختلفة من ضمنها التيارات الهوائية الهابطة شديدة السرعة، والتي قد تتجاوز 60 كيلومترًا في الساعة في فترة زمنية محدودة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وبالتالي تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية وتطاير الأجسام، ما يشكل أضرارًا على الأفراد والممتلكات، ويمتد تأثير هذه الظاهرة على مساحات كبير ومتنوعة.