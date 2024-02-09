شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. اجتماع تشاوري يطالب بوقف الحرب وحماية المدنيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب اجتماع تشاوري عُقد في الرياض، إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين في قطاع غزة.

ودعا صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، أمس الخميس، إلى عقد الاجتماع التشاوري لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ. ضرورة إنهاء الحرب وأكد الوزراء ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقًا للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعربوا عن دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحثهم كل الداعمين لها الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

كما شددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وشددوا على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لكل عمليات التهجير القسري.