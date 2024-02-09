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طقس الجمعة.. رياح شديدة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.
وتبدأ الحالة الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساء، على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0

للتفاصيل https://t.co/aSfXTgLkYw #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/olajixzHL7— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
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MO Nasa

MO Nasa

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