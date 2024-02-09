شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. رياح شديدة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.وتبدأ الحالة الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساء، على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.