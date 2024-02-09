شكرا لقرائتكم خبر عن عبر 79 بابًا.. 754 مراقبًا لإرشاد المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين ممثلة في إدارة الأبواب بالمسجد الحرام، خدماتها على أبواب المسجد الحرام من خلال 754 موظفًا موزعين على 79 بابًا خُصصت لاستقبال الزائرين والمعتمرين بشكل يومي.

وأكدت الهيئة أن عدد أبواب المسجد الحرام 79 بابًا منها، 3 أبواب لدخول المعتمرين، و37 بابًا مخصصًا للمصلين، و6 أبواب مخصصة للطوارئ، إضافة إلى 32 بابًا داخليًا.

إرشاد المصلين

كما تشرف الإدارة على إرشاد المصلين إلى أماكن المصليات، ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات، بما يحقق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام.



وأوضحت أن أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد مرتادي وضيوف بيت الله الحرام، على معرفة أبواب الدخول لتسهيل حركة خروجهم، وتأمين مراقبين ينفذون التعليمات الخاصة بالإدارة.منها عدم دخول الأمتعة والأطعمة وغيرها من الممنوعات، بما يساعد على نظافة المسجد الحرام، وأداء النسك والعبادات براحة واطمئنان.