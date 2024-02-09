تراند اليوم : "السيسي رئيس المكسيك".. شاهد: زلة لسان جديدة لـ "بايدن" تشعل مواقع التواصل

صحيفة الخليج 365: تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لموقف محرج أثناء حديثه عن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وما يحدث في قطاع غزة.

وقال بايدن في الفيديو المتداول على منصة أكس: "كما تعلمون مبدئيا رئيس المكسيك، السيسي لم يرد فتح الأبواب للسماح بالمساعدات الإنسانية بالدخول أنا تحدثت إليه وأنا أقنعته بفتح البوابات.."

وأضاف: "تحدثت مع بيبي (لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) على الجانب الإسرائيلي وكنت أدفع بقوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. هناك الكثير من الناس الأبرياء يتضورون جوعا، الكثير من الناس الأبرياء في مشكلة ويموتون وهذا يجب أن يتوقف.."

ولاقى الفيديو تفاعل واسع من المتابعين وجاءت أغلب التعليقات ساخرة من بايدن لاسما أنه قال قبلها أن ذاكرته قوية والأحق بقيادة أمريكا.