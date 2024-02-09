شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة على محافظة ينبع ومركز الرايس والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، من هطول أمطار خفيفة على محافظة ينبع، ومركز الرايس تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساء.