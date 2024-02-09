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"الأرصاد": أمطار خفيفة على محافظة ينبع ومركز الرايس

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، من هطول أمطار خفيفة على محافظة ينبع، ومركز الرايس تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساء.

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مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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