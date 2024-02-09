انت الان تتابع غوتيريش: الهجوم الإسرائيلي على رفح سيعمّق الكابوس الإنساني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 فبراير 2024, 10:51 صباحاً

حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش؛ من حدوث كارثة إنسانية وتداعيات على المنطقة بأكملها إذا واصل الجيش الإسرائيلي هجومه على رفح جنوب قطاع غزة وفي منشورٍ عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، كتب غوتيريش: "نصف سكان غزة مكدّسون حالياً في رفح، وليس لديهم مكان يذهبون إليه. التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي ينوي التركيز بعد ذلك على رفح مثيرة للقلق". وأضاف أن "مثل هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الكابوس الإنساني بالفعل مع تبعات إقليمية لا يمكن وصفها".

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