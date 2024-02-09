انت الان تتابع استكمال عملية تبادل 200 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 فبراير 2024, 11:07 صباحاً

أعلنت وزارة الخارجية الأماراتية تواصل جهود الوساطة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ونجاحها في إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا. وأكدت الوزارة أن نجاح الوساطة التي تعتبر الثالثة منذ مطلع العام الجاري يأتي انعكاساً لما تتسم به علاقات دولة الإمارات مع الدول الصديقة من الاستمرارية والاعتدال والحكمة، والتي تسخرها في ايجاد أرضية مشتركة لحل التحديات والنزاعات الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي أسهم في مواصلة نجاح الجهود الدبلوماسية، وإتمام الوساطة الجديدة التي تم بموجبها الإفراج عن 100 أسير حرب روسي مقابل 100 أسير حرب من الجانب الاوكراني. وأعربت وزارة الخارجية، مجدّداً، عن تقديرها لحكومتَي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، على تعاونهما واستجابتهما للوساطة الإماراتية وإنجاح عملية تبادل الأسرى. وأكدت وزارة الخارجية على استعداد دولة الإمارات لمواصلة ودعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الانسانية الناجمة عن الأزمة.

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