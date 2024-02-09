شكرا لقرائتكم الفريق اليحيى يزور جناح الداخلية ومعرض الدفاع العالمي⁩ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - زار مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي 2024 الذي أقيم في مدينة الرياض، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة ودعم وتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وتجول الفريق اليحيى في جناح وزارة الداخلية بالمعرض الذي شهد مشاركة أكثر من 773 جهة عارضة تمثل أكثر من 75 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية، وكبرى الشركات المحلية والعالمية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.

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خدمة الوثيقة الرقمية

وتم إطلاق خدمة الوثيقة الرقمية للزائرين اليوم، كأحد الحلول الرقمية والتقنية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات للمستفيدين سواء كانوا مقيمين أو مواطنين أو زائرين.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل تعاملات الزائر عند وصوله إلى السعودية من خلال إتاحة رقم موحد يقوم من خلاله الدخول إلى منصة أبشر واستخراج هوية رقمية يستخدمها في جميع تنقلاته داخل المملكة على هاتفه النقال دون الحاجة إلى جواز السفر.