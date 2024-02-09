شكرا لقرائتكم خبر عن مبادراتٌ لتعزيز الوعي المالي لطلاب عنك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت جمعية التنمية الأهلية بعنك فعاليات دورة ”الوعي المالي“ التي استهدفت عدد من الطلاب، وذلك في إطار سعيها لتعزيز مهارات إدارة المال وتطوير قدرات أفراد المجتمع.

وتمحورت الدورة حول أهمية فهم الأمور المالية الأساسية وتطوير مهاراتهم في هذا الجانب، مثل مهارات التخطيط المالي، وإدارة الدخل، والادخار، والاستثمار. جهود تطوير المجتمع المحلي وتميزت الدورة بتوفير فرصة التعلم المجاني للحضور، بالإضافة إلى حصولهم على شهادة حضور، وتسجيل ساعات تطوعية، مما أضاف قيمةً مميزةً للراغبين في تطوير أنفسهم واكتساب المعرفة في مجال الوعي المالي.

وأكدت الجمعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها لتمكين وتطوير المجتمع المحلي، وتعتبر خطوة هامة نحو بناء مجتمع مالياً واعياً ومتمكناً، وتشجيع لتنظيم مبادرات أخرى في هذا السياق لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

وقدّم الدورة المدرب الدكتور تركي الدخيل، الذي أشاد بتفاعل المشاركين ورغبتهم في التعلم واكتساب المعرفة، مؤكداً أهمية الوعي المالي في تحقيق الاستقرار المالي للأفراد والمجتمع ككل. تسهيل فهم الأمور المالية وأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للجمعية على تنظيم هذه الدورة القيّمة، التي ساعدتهم على فهم الأمور المالية بشكل أفضل وتطوير مهاراتهم في هذا الجانب.

وتأتي دورة ”الوعي المالي“ في إطار حرص جمعية التنمية الأهلية على نشر ثقافة المعرفة المالية بين أفراد المجتمع، وتعزيز قدراتهم على إدارة أموالهم بشكلٍ فعّال، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.