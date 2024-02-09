شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف 50 موظفًا بـ"الصحة" على مشتل ومنحل «بيئة الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

الزراعة المائية الحديثة

الدمام - شريف احمد - زار أكثر من 50 موظفًا من شبكة الخدمات الصحية الطرفية، قطاع الوسطى بمستشفيات ”صفوى، رأس تنورة، وعنك“، والمراكز الصحية التابعة لها، فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، وذلك ضمن فعاليات البرامج الإرشادية للفرع.وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي: "إن فرع الوزارة يرحب ببناء الشراكات أو تفعيل المبادرات المجتمعية مع جميع الجهات، والدوائر الحكومية والخاصة، وعلى وجه الخصوص الجهات الصحية لتحقيق الأهداف التي ترسمها القيادة الحكيمة لتنمية المجتمع وتطويره، داعياً الجميع للاستفادة من الإمكانيات والطاقات البشرية للفرع والإدارات والمكاتب والوحدات التابعة له".وبدأت الزيارة بالتعريف بالزراعة المائية الحديثة والبيئات المناسبة للزراعة من قبل المهندس ضياء الجراش، ثم جولة على البيوت المحمية، استمعوا من خلالها إلى شرح المهندس وجيه آل قاسم، تم حول كيفية الزراعة في البيوت المحمية.وقدم المهندس محمد العباس نبذة عن نحل العسل، وطرق تربيته، وطرق فحص الخلايا، واستمع الزوار كذلك إلى شرح المهندس إبراهيم الزاير حول مظلات التربية وطرق التعامل معها.واختتمت الزيارة بجولة في غابة المشتل، التقى الزوار خلالها المهندس محمد آل ميتم مدير الوحدة الإرشادية، الذي عرفهم بدور الإرشاد الزراعي، وأهميته للمزارعين.وفي ختام البرنامج، استمع الزوار إلى محاضرة حول ”أسس ومبادئ الانتاج وفق نظام الزراعة العضوية وآلية التحول والدعم المقدم“، والتي قدمها المهندس علي العبادي.